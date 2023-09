Címlapon tartanák a republikánusok a Hunter Biden-ügyet, de az elnök megbuktatását maguk sem gondolják komolyan

Hazugságokra alapozva indítanának a republikánusok alkotmányjogi felelősségre vonási eljárást (ismertebb angol nevén impeachment eljárást) Joe Biden ellen – ezt reagálták vezető demokraták arra a hírre, hogy az amerikai képviselőház elnöke, Kevin McCarthy bejelentette: kezdeményezik az eljárást megalapozó vizsgálatok lefolytatását.

McCarthy három képviselőházi bizottságot utasított arra, hogy indítsák el a vizsgálatokat, amelyek többek között arra fókuszálnak, hogy Joe Biden bármilyen módon kapcsolható-e fia, Hunter Biden üzleti machinációihoz. Azt, hogy Hunter Biden zavaros és időnként gyanús bizniszekben vett részt külföldön, nem szokta vitatni senki, de hiába szántak az amerikai jobboldalon az elmúlt években rengeteg erőforrást arra, hogy ezt valahogy Joe Biden elnökségéhez vagy alelnökségéhez kössék, egyelőre semmiféle konkrét bizonyítékot nem sikerült felmutatniuk.

photo_camera Kevin McCarthy idén júliusban Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

McCarthy keddi bejelentése után a Fehér Ház sajtószolgálata ezért is kérte arra az amerikai média képviselőit, hogy kellő alapossággal vizsgálják meg, milyen állításokon alapul a vizsgálat, Biden egyik vezető tanácsadója, Ian Sams pedig 16 oldalas jegyzetet is összeállított a szerkesztőségeknek, amelyekben számos gyakori republikánus állítást cáfolnak. Mint Sams írta, a Kongresszus republikánus képviselői évek óta próbálják zavarossá tenni az összképet a különböző állításaikkal, elérve, hogy a sajtó foglalkozzon a vádjaikkal, és most, amikor az impeachment elindítása felé mozdulnak, a független sajtó felelőssége, hogy kellő szigorral vizsgálják meg ezeket a vádakat.