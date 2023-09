Hűtlen kezeléssel gyanúsítják, de nem mond le, sőt, újraindul a kozármislenyi polgármester

Lezárta a baranyai rendőrség a hűtlen kezeléssel és közokirat-hamisítással gyanúsított kozármislenyi polgármester elleni nyomozást, az ügyben vádemelést javasolnak, írja a Telex. Biró Károly lejáratókampánynak minősítette a hírt, és közölte: nem mond le, sőt, újraindul jövőre.

Biró ellen több vizsgálat is indult, többek közt a polgármesteri bankkártya és a hivatali autó használata miatt tettek feljelentést. Ezeknek a feltárása részben még zajlik. A most lezárt rendőrségi nyomozás azt állapította meg, hogy a polgármesteri bankkártyahasználatot egy 2014-es valótlan tartalmú polgármesteri utasítás tette lehetővé. Mivel azt az utasítást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal is felhasználta egy eljárásban, felmerült a közokirat-hamisítás bűntett megalapozott gyanúja is.