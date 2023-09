Hableány-baleset: a Viking Sigyn kapitányának ügyvédje szerint a Hableány kapitánya volt a hibás

A Viking Sigyn hajó kapitányának védője hétfőn mondott perbeszédében többször is utalt arra, hogy a Hableány elhunyt kapitánya volt a baleset okozója, számolt be a Magyar Nemzet.

A védő szerint a Hableány kapitánya, Lombos László nem tartotta be a hajózási szabályokat, és nem is ott kellett volna hajóznia, ahol jártak, továbbá nem adott elsőbbséget. Tóth M. Gábor, Jurij C. ügyvédje bizonyítottság, illetve bűncselekmény hiányában védence felmentését kérte a bíróságtól.

Pár héttel ezelőtt négy évnyi hallgatás után vallomást tett a Viking kapitánya, aki azt mondta, hogy nem látta a Hableányt, és azt hitte, egy uszadékfának ment neki. Amikor megtudta, hogy elsüllyesztettek egy hajót, sokkot kapott.

A Hableány 2019. május 29-n este süllyedt el a Margit híd pesti hídfőjének közelében, miután ütközött a Viking Sigyn hajóval. A Hableányon 35-en utaztak, közülük 33-an dél-koreai turisták voltak. A tragédiában 27-en vesztették életüket.