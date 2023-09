Seszták szerint nem az ő dolga, hogy miért volt vodka felirat azokon a zsákokon, amiket ő adott át gyerekeknek

„A társaság szponzorációs gyakorlatának megítélése nem az én kompetenciám” – mondta Seszták Miklós arról, hogy szombaton a kisvárdai Várda-Drink Zrt. családi napján egy-egy „vodka" feliratú tornazsákot adott át az ott megjelent gyerekeknek. A fideszes képviselő az RTL erre vonatkozó kérdéseire reagált.

Azt írta, szerinte is szerencsésebb lett volna alkoholmentes termékek reklámjával ellátni az ajándékokat, és azt is mondta, hogy egyeztetett a gyártóval, hogy le fogja venni a posztot. A bejegyzése el is tűnt a közösségi oldalról, mi azonban elmentettük a képeket.



Ahogy azt szombaton is írtuk, alkoholfogyasztásban Magyarország a világ élmezőnyébe tartozik. Vizsgálatok alapján aggasztó tendencia, hogy a fiatal lányoknál kifejezetten domináns a tömény italok fogyasztása.