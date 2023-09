Az ATV elsőfokon pert vesztett Hadházy ellen

A Fővárosi Törvényszék elsőfokon nem adott igazat az ATV-nek Hadházy Ákossal szemben, írja a Média1. A csatorna azért perelte be a független képviselőt, mert az tavaly novemberben arról beszélt az egyik videójában, hogy az ATV, a Spirit FM vagy a Hetek azért nem foglalkozik Mészáros Lőrinc gazdagodásával vagy az Orbán család hatvanpusztai birtokával, mert a tulajdonos Mészáros közelében lakik, „gyakorlatilag a szomszédja”. Az ATV bocsánatkérő közleményt és egymilliós sérelemdíjat követelt Hadházytól hírnév megsértése miatt.

A peranyaghoz az ATV több olyan műsort is csatolt, ahol Mészáros Lőrinccel vagy Hatvanpusztával foglalkoznak. Valamint az is felhozták, hogy Németh Sándor nem is lehet Mészáros Lőrinc szomszédja, hiszen a videóban mutogatott ingatlan nem a közvetlen tulajdona.

A Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete megállapította, hogy Hadházy Ákos csak véleményt és értékítéletet mondott el az ATV-ről és Németh Sándorról. És a bíróság szerint a szomszédsághoz nem szükséges közvetlen telekszomszédság. Valamint megállapította azt is, hogy Hadházy nem azt állította, hogy a villa Németh Sándoré, hanem azt, hogy Németh Sándor családjáé, ez pedig az okiratok, földhivatali dokumentumok szerint tényleg így van, magyarán az ingatlan, ahol a videó készült, Németh Sándor egyik családtagjáé. Az ATV működésével kapcsolatos kijelentéseit pedig következtetésnek minősítették. Ilyenkor pedig nem vizsgálandó, hogy ezek valós következtetések-e.

photo_camera Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes aláírja a kormány és az egyház között létrejött új, átfogó szerződést a Karmelita kolostorban 2020. július 24-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az ATV nem ért egyet az elsőfokú ítélettel, ezért fellebbezni fog. A csatorna szerint bíróság nem azt mondta ki, hogy Hadházy Ákos igazat mondott, hanem azt mondta ki, hogy véleményt hangoztatott.

Németh Sándor tavaly januárban, nem sokkal a választások előtt arról beszélt a Vidám Vasárnap újévi kiadásában, hogy a korrupciónál vagy a gyűlölködésnél összehasonlíthatatlanul nagyobb probléma a globalisták természetellenes törvénykezése.