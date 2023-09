Musk fizetőssé tenné az X-et

Elon Musk felvetette, hogy fizetőssé kellene tenni a X-et (korábban Twitter), mert ez lenne az egyetlen módja a botok elleni küzdelemnek. A Tesla és a SpaceX főnöke éppen Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel beszélgetve mondta, hogy a közösségi oldala havidíjat vezetne be. Ugyanakkor nem világos, hogy csak hangosan gondolkodott vagy már konkrét tervek vannak az előfizetés bevezetésére. A BBC próbálta megszólaltatni a vállalatot, de nem reagáltak.

photo_camera Fotó: STEFANI REYNOLDS/AFP

A Muskhoz került oldal már korábban is bevezette az X Premiumot, ahol az előfizetők akár hosszabb posztokat is írhatnak, de a többség továbbra is ingyen használja. (BBC)