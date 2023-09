Zelenszkijnek van egy béketerve, és ennek megtárgyalására hívta össze az ENSZ tagországait

Volodimir Zelenszkij az ENSZ közgyűlése előtt kijelentette, hogy Oroszország népirtást követ el Ukrajnában, és sürgette a világ vezetőit, hogy vegyenek részt egy általa szervezett békecsúcson. Az ukrán elnök először jelent meg személyesen a New York-i közgyűlés üléstermében.

Zelenszkij elmondta, hogy a Biztonsági Tanács szerdai rendkívüli ülésén további részleteket fog ismertetni a nemzeti szuverenitáson és területi integritáson alapuló béketervéről. Elmondta, hogy a békecsúcsra meghívnak minden olyan vezetőt, aki „nem tűr semmiféle agressziót". Nem mondta meg, hogy mikor és hol tartják majd meg a találkozót, de korábban reményét fejezte ki, hogy ez év őszére megtörténik.

photo_camera Zelenszkij az ENSZ közgyűlésének termében. Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Arról is beszélt, hogy az ukrán kormány több tízezer elrabolt gyermek nevét ismeri, és „bizonyítéka van arra, hogy több százezer másik gyermeket Oroszország elrabolt Ukrajna megszállt területeiről és deportálta őket". Zelenszkij azzal is vádolta Oroszországot, hogy fegyverként használja az élelmiszereket és az energiát.

A beszédet az ülésterem orosz székeiből figyelte Moszkva állandó ENSZ-képviselőjének helyettese, Dmitrij Poljanszkij, aki időnként egy jegyzetfüzetbe írt, néha pedig elvigyorodott.

A béketervéről Zelenszkij azt mondta, magában foglalja az oroszok kivonulását az ukrán területről, a háborús bűnökért való felelősségre vonást és a károk megtérítését, "valódi esélyt jelent arra, hogy az agressziónak a megtámadott nemzet feltételei szerint vessünk véget".



Novák Katalin is ott van New Yorkban, a magyar köztársasági elnök is a békéről beszélt a közgyűlés előtt. Az MTI beszámolója szerint azt mondta, „tudjuk, a béke csak akkor kerül reális közelségbe, ha legalább az egyik fél elérkezettnek látja az idejét a tárgyalásoknak. Nem dönthetünk az ukránok helyett arról, hogy mennyi áldozatot készek vállalni, de kötelességünk képviselni saját nemzetünk béke iránti vágyát".

photo_camera Novák Katalin az ENSZ közgyűlésének beszél. Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Hangsúlyozta, hogy Magyarország világosan és egyértelműen elítéli a nemzetközi jog megsértését, egy másik állam megtámadását. „Oroszország Ukrajna elleni agressziója hatalmas szenvedést és pusztítást okozva romba döntötte Európa addig békés életét" - fogalmazott. Magyarország az áldozatok mellett és a további eszkaláció ellen van, ezért is nyújt méretén és erején felül humanitárius segítséget Ukrajnának és a háború elől menekülőknek - tette hozzá Novák Katalin.



Magyarország kiáll Ukrajna területi integritásáért és függetlenségéért, valamint megérti Ukrajna arra irányuló szándékát, hogy az európai országok közösségéhez szeretne tartozni, ezért elvárja mindazon értékek képviseletét, amelyek az európai közösséget jellemzik - hangsúlyozta az államfő.

(Guardian)