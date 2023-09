Továbbra is anyatejlázban égnek egyes testépítők, a szakértők legnagyobb bánatára

Évek óta visszatérő téma, hogy egyes felnőtt férfiak azért vásárolnak online anyatejet, mert pár évvel ezelőtt elterjedt az a tévhit, hogy ennek a segítségével gyorsabban tudják növelni az izomtömegüket.

Az anyatejes protein shakek „varázslatos” izomnövesztő képességére azonban még egy kutatás se talált bizonyítékot, sőt a legtöbb ilyen tanulmány még esetleges negatív következményeket is felvetett az online beszerzett anyatejekkel kapcsolatban.

Ráadásul mindeközben rengeteg újszülött egyáltalán nem jut anyatejhez különböző okokból, annak ellenére, hogy évente közel egymillió csecsemőt mentene meg, ha tápszer helyett azt kapnának.

photo_camera Barcroft media Fotó: © John Robertson / Barcroft Media

6 éve anyatejjel szoptatja férjét egy amerikai nő. Elmondása szerint ettől nemcsak közelebb kerültek egymáshoz, hanem a férfi még energikusabbá is vált - írta meg a Blikk pár napja. A jelenség azonban egyáltalán nem új, több cikk és fórum, sőt még a Gyakori Kérdések is évek óta taglalja, hogy egyes férfiak, leggyakrabban a fitnesz-fanatikusok, rendszeresen fogyasztanak anyatejet az edzésük mellé étrend-kiegészítőként. A témával nemrég még egy netflixes dokumentumsorozat is foglalkozott, amiben megismerhettük Jameson "JJ" Ritenour amatőr testépítőt is, aki egyfajta csodaszerként tekint az anyatejre.

Ki akarna önként anyatejet inni?

JJ, több társával együtt, először a gyereke születése után kezdett el rendszeresen anyatejjel találkozni a háztartásában és mivel felesége többet termelt a szükségesnél, elkezdte étrend-kiegészítőként használni, mert azt hallotta, hogy a profi sportolók is ezt isszák. Később pedig, amikor volt feleségétől már nem tudta beszerezni azt, az interneten keresett alternatívákat. Így talált rá Tiffanyra is, aki azóta díjazás ellenében heti rendszerességgel látja el anyatejjel a testépítőt.

photo_camera Barcroft media Fotó: © John Robertson / Barcroft Media

Hasonló diétát követ a 32 éves amatőr testépítő, Danny Davidson is. Elmondása szerint azért kezdett el rendszeresen anyatejet fogyasztani, mert valamilyen természetes étrend-kiegészítőt keresett, valamint egy idősebb testépítő is javasolta, hogy próbálja ki. Bár első kóstolásra nem ízlett neki, azóta minden reggelét 100 ml anyatejjel indítja. Számára fontos, hogy a tej természetes eredetű, mert nem akart teljesítményfokozó szerekhez nyúlni.