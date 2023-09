Az esti híradó közben kezdte szidni a TV2 bemondónője az MTI-t, majd háromszor futott neki egy hírnek, mert nem tudta kimondani Szalay-Bobrovniczky nevét és a „fejlesztés” szót

Az online jelenleg is elérhető archív videó tanúsága szerint 2023. szeptember 22-én pénteken a szokásos medrében csordogált a TV2 esti híradója, míg több mint 19 perc elteltével el nem érkeztünk egy amúgy nem különösképpen lázbahozó faültetéses hírhez.

Miközben Nagy István agrárminisztert láthattuk, amint kivezényelt diákok társaságában facsemetét helyez egy gödörbe, Andor Éva bemondó véletlenül nyolcvanezer országszerte elültetett fát említett, miközben a felirat szerint nyolcezer fáról volt szó. Bárkivel megeshet, de a bemondónő reakciója, előrevetítve a későbbieket, nem a szokásos volt.

„Nyolc! Bocsánat!” - mondta, majd erőteljes orrszippantás, illetve utána egy jó másodperces szünet következett, hogy a bemondó végül kissé rejtelmes módon annyit mondjon:

„Kicsit sok!”

Ezután rövid ideig a TV2 Tények logóját láthattuk, aztán a stúdióban ülő bemondót, aki rövidesen újra kezdte és az elejéről újraolvasta a hírt.

Pár perccel később egy épülő hazai lőszergyár bokrétaünnepségéről következett bejátszás, amit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter személyesen tekintett meg.

Mindeközben Andor a következő konferáló szöveget mondta:

"Kiemelt jelentősége lesz egész Európában a várpalotai lőszergyárnak. Erről beszélt a honvédelmi miniszter a védelmi ipari komplexum bokrétaünnepségén. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy a honvédség 2016-ban nagyot álmodott, a kormány pedig minden lehetőséget megteremtett a fejlesztéshez. A lőszergyár ezért most egy négyszáz hektáros területen épülhet."

Eddig a pontig gond nélkül ment minden, ekkor azonban kissé összeakadt a nyelve a „fejlesztés” szó kimondása közben, miközben azzal folytatta, hogy:

"Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a magyarországi hadiipar fejlesztős-- fejlesztése, jaj, ne, ezek az elmondhatatlan MTI-szövegek!--" A bejátszás ezen a ponton megszakadt, először a TV2 Tények logója volt látható egy pillanatig, majd a kép visszakapcsolt a stúdióba, ahol a némán figyelő Andor Évát láthattuk, aki pár másodperc némaság után újra belevágott az előző hír felkonferálásába:

"Kiemelt jelentősége lesz egész Európában" és a többi, egészen addig, amíg a 400 hektár után újra oda nem ért a miniszter nevéhez, akit Szalay-Bobroviczky Kristófnak nevezett, kihagyva a nevéből az "n"-t. A háttérben ekkor rászólhattak a fülesére, mert egy kicsit még folytatta ugyan a mondatot - "Szalay-Bobroviczky Kristóf szerint a magyarországi hadiipar fejlesztése erősíti a---"

és itt lefagyott megint.

Csak két szóval jutott tovább, mint az előző próbálkozás alkalmával. Miközben a vágóképek peregtek, a hallgató Andor egyszer csak megszólalt:

"Bobrovniczky. Nem úgy mondtam? (Több másodperc néma csend, majd:) Hát szerintem Bobrovniczkyt, na jó mindegy." Majd újabb rákészülés után harmadjára is nekifutott. A harmadik próbálkozásra sikerült is kimondani a miniszter nyelvtörő nevét és végre továbbhaladhattunk, hogy további izgalmas információkat tudjunk meg Szijjártó külügyminiszter New York-i tárgyalásairól.

A fentieknél is furcsább, bár dicséretes őszinteségre vall a csatorna részéről, hogy a pénteki híradót ebben a formában, az összesen öt próbálkozásból felolvasott két problémás hírrel együtt tették ki a netes archívumba. A péntek esti Tények tudomásunk szerint ráadásul felvételről megy.