Bödőcs: Érdekes a vád, miszerint úgy kollaborálok, hogy az adóforintjaimon felül még a könyvem bevételének egy részét is viszi a kleptokrácia

„Amikor jött a hír, hogy lenyúlták a Librit is, már készen volt a könyv! Így nem nagyon volt mozgásterem. Ráadásul a kiadónál dolgozó csapat maradt a helyén – egyelőre. A kiadó igazgatója, aki nem akárki, M. Nagy Miklós, ő is ott van. Vele szemben sem lenne tisztességes, hogy azért, mert a tulajdonos változott, nagy dérrel-dúrral felálljak és cserben hagyjam” – mondta Bödőcs Tibor a Válasz Online-nak adott interjúban válaszul a kérdésre, hogy miért maradt a NER által átvett Librinél, pontosabban az ahhoz tartozó Helikon kiadónál.

A felvetésre, hogy erre Demeter Szilárd azt mondta, „kapóra jön” a maradása, mert a Libri „Bödőcsön keresi meg azt a pénzt, amit a szépírókon elveszít”, Bödőcs azt mondta: „Ha így van, akkor amit én végzek, az maga a kultúrmisszió!”

Bödőcs szerint „amíg ott van ez a szakmai stáb a Librinél”, neki azt mondták, azt ír, amit akar. „Én meg azt, hogy mindenképpen azt írok, amit akarok, csak egy idő után, esetleg, már nem ennél a kiadónál. A több százmilliárdból felpumpált MCC nyilván nem azért foglalta el a Librit is, mert szükségük van arra a néhány milliárdra, amennyit ez évente termel. Az nekik a kávéköltség. Vagy a Tucker Carlson szállásdíja. Papíron.” Azt mondta, egyelőre nem érzi, hogy a kiadónál bármi változott volna, így azt sem érzi, hogy „kollaborálna”.