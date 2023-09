Este 11-ig is túlóráztattak kiskorúakat a zánkai Erzsébet-táborban

Túlóráztatták a zánkai Erzsébet-táborban dolgozó 16-17 éves diákokat, voltak, akik több mint 8 órát dolgoztak, olykor este tíz után is, írja a Népszava. Mindkettő szabálytalan, ahogy a délutáni műszakot követő délelőtti is, mert így nem biztosított a 12 órás pihenőidő. A lapot a nyári, vegyesbolti foglalkoztatásukkal elégedetlen kiskorúak keresték meg, szüleik tudtával.

photo_camera Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Az Erzsébet-táborokat 2012-ben hozta létre az Orbán-kormány, az elmúlt évben már 180 ezer gyerek üdült Zánkán. Ellátásukat és a logisztikát az Erzsébet Gyermektáborok Kft. végzi, ami 169 alkalmazottat foglalkoztat. Ehhez hozzájönnek a boltban, a fagylaltozóban és az étteremben dolgozó fiatalok is, közülük sokan még kiskorúak.

„A délutáni műszak 13:40 perckor kezdődött és 22:00 óráig tartott, ám a boltfeltöltést-takarítást ezt követően kellett elvégeznünk, vagyis esetenként 1,5-2 órával tovább dolgoztunk. Ez egyrészt rendkívüli munkaidő, másrészt éjszakai munkavégzés, márpedig 18 év alatti munkavállalók esetén mindkettő jogszabályellenes.” – mondta egyikük, hozzátéve, hogy a rendkívüli éjszakai munkáért plusz pénzt nem kaptak, de munkaidő-kompenzációt, szabadidőt is csak ritkán. Ráadásul azért, hogy minden rendben legyen, a beosztás és a jelenléti ív eltért egymástól. „A jelenléti ívet úgy kellett kitöltenünk, hogy legális legyen” – mondta

Egy másik fiatal, aki már tavaly is a táborban dolgozott, azt mondta, egyszer délutánra kellett cserélnie egy műszakot, és miután éjjel fél tizenkettőkor végeztem, másnap elaludt. A rövid késésért 2,5 órát kellett túlóráznia. Jelezte is az üzemeltetés-, majd a részlegvezetőnek. Szóbeli panaszát követően a délutáni műszak kezdetét 15 órára módosították, 23 óra utáni zárással. Az új beosztással a fiatal augusztusban is Zánkán dolgozott volna, de nem tehette, július 31-én, a munkaideje utolsó tíz percében a részlegvezető közölte, nem szeretne vele dolgozni többet.

A kiskorúak beszámolóit több 18 év feletti fiatal is megerősítette, a lap kérdéseket küldött a cégnek, de nem kaptak választ.