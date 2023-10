Hatszázalékos nyugdíjemelés lesz januárban

„Januárban ismét emelni fogjuk a nyugdíjakat, újabb 6%-kal, februárban pedig a 13. havi ellátásra is számíthatnak a nyugdíjasok” - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon az idősek világnapja alkalmából.

A pénzügyminiszter ezt valamiért azonban nem a posztban jelentette be, hanem a poszt alatti kommentek között.

Az mfor.hu már május elején megírta, hogy mivel a kormány 2024-re hatszázalékos inflációt vár, ezért januárban ennyivel emelkedhetnek a nyugdíjak.

Orbán Viktor szeptember végén jelentette be, hogy novemberben átlagosan félhavi nyugdíjjal többet visz a postás. A költségvetésnek ez 190 milliárd forintjába kerül, maga a miniszterelnök is elmondta, hogy ezt nem engedhetnék most meg maguknak (magunknak), de azért mégis megengedik (beszélt valamit a költségvetési hiányról és többletről és stabil, boldog országokról is, erről itt írtunk bővebben). Arról, hogy az arányos nyugdíjemelés hogyan növeli tovább szakadékot a legkevesebb és a legtöbb nyugdíjjal rendelkezők között, ebben a cikkben írtunk.