Két emberrel és egy kutyával is végzett egy grizzly egy kanadai nemzeti parkban

Pénteken késő este érkezett riasztás arról, hogy medvetámadás történt az albertai Banff Nemzeti Parkban, ahol egy grizzly megtámadott és megölt egy házaspárt és kutyájukat. A medvét később megtalálták és el is altatták „agreszív viselkedése” miatt.

Kim Titchener, a Bear Safety and More alapítója, aki „medvebiztonsági” képzéseket is tart, azt mondta, az ilyen találkozások egyre gyakoribbak, de a halálos kimenetelű támadások rendkívül ritkák. Szerinte egész egyszerűen azért egyre több az ilyen támadás, mert „egyre több olyan ember megy ki a szabadba”, akik „nincsenek felvilágosítva”, hogy mit kell tenni ilyen helyzetben. Titchener szerint a grizzly-támadások mindössze 14 százaléka halálos.

A Banff Nemzeti Parkban, ahol a támadás történt, 60 grizzly él. (Reuters)