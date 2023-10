„Nem értenek hozzá” – Parragh László minden eddiginél keményebben szólt be Matolcsynak

„Csekély vigasz, hogy nem értenek hozzá” – mondta a Világgazdaság konferenciáján Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Matolcsy György jegybankelnökről és a Magyar Nemzeti Bankról. Parragh szerint a kamara elsők között realizálta az infláció problémáját. „Őszintén sajnálom, hogy a jegybank ezt nem ismerte fel” – mondta a kamara elnöke, hozzátéve, hogy ők már 2019-ben felhívták az inflációra a figyelmet, és már akkor látszott, hogy a probléma tartós.

photo_camera Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke beszédet mond a Széchenyi Kártya Program fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a budavári Főőrség épületében 2022. november 29-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A veszteségtérítése kapcsán is kritizálta a félév alatt 999 milliárdos mínuszt termelő MNB-t. Egy tartós, három-négy éves folyamatról és több ezermilliárd forintról van szó, szerinte ezt a számlát valakinek ki kell majd fizetnie, még akkor is, ha most úgy tűnik, hogy ez már elúszott.

Parragh azt mondta, hogy egy belső erőforrásokra épülő növekedési modellre van szükség, amelyben nagyon nagy szerep jut a kedvezményes kamattámogatású Széchenyi-kártya programnak, a kamatszinteket mégis muszáj lenne csökkenteni a fenntartható hitelezéshez. A problémákat nem lehet ugyanazzal a gondolkodással megoldani, mint amellyel csinálták őket, de ugyanazokkal az emberekkel se, mondta az elnök, utalva ezzel Matolcsy György jegybankelnök felelősségére.