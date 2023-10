Szijjártó kihagyta az uniós külügyi csúcsot, amit Kijevben tartanak

Josep Borell az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Twitteren posztolt arról, hogy hétfőre összehívott Kijevben egy történelmi jelentőségű találkozót, amire meghívta az összes uniós külügyminisztert. „Azért vagyunk itt, hogy szolidaritásunkat és támogatásunkat fejezzük ki az ukrán nép számára” – írta Borell.

Dmitro Ivanovics Kuleba ukrán külügyminiszter szerint „az, hogy az uniós külügyminiszterek Ukrajnában tanácskoznak, már önmagában egy üzenet, ami azt jelenti, hogy Ukrajna uniós tag lesz, a folyamat pedig az előre eltervezett tempóban halad”.

A nagy külügyi csúcsot azonban a magyar külügyminiszter, vagyis Szijjártó Péter kihagyta, mert ahogy a hvg.hu is írja, Facebook-posztja szerint fontosabb találkozója is akadt: a német ThyssenKrupp AG ipari mérnöki és acélgyártó multinacionális konglomerátum képviselőivel való egyeztetés. „Most az infláció leépítése a feladat, 2024-ben pedig a gazdasági növekedés újraépítése lesz. Ehhez már most meg kell kezdeni a munkát és olyan vállalatok kellenek hozzá, mint a német thyssenkrupp” – írta Szijjártó.

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint nem Magyarország az egyetlen tagállam, ami nem külügyminiszteri szinten képviseli magát az ülésen, Paczolay Máté külügyi szóvivő a hvg.hu-val közölte, hogy a külügyi csúcson Magyarországot Bunford Zsolt biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár képviseli.

A magyar külügyminiszteren túl a lett, a lengyel és a svéd külügyminiszter maradt még távol a hvg információi szerint.