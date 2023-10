A pápa nem zárkózott el attól, hogy az azonos nemű párok is áldást kaphassanak

Egy csoport bíboros kérdésére Ferenc pápa olyan választ adott, ami alapján a katolikus egyház feje azt sugalmazza, hogy nem szakad le az ég, ha a püspökök a saját belátásuk szerint néha megáldanak egy-egy, arra érdemesnek tartott meleg párt. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy a homoszexualitás hivatalosan továbbra is bűn és az egyház nem is tervezi elfogadni a melegházasságot.

A kérdés három okból merült fel éppen most:

A Vatikánban szerdától olyan globális konferencia kezdődik, ami az egyház jövőjével foglalkozik.

Az utóbbi időben több ország - például Belgium és Németország - egyes püspökei engedélyt adtak a fennhatóságuk alá tartozó papoknak, hogy párt alkotó meleg híveket is megáldjanak.

2021-ban a Vatikán illetékes hivatala egy hasonló bíborosi kérdésre reagálva még explicite elítélte ezt a gyakorlatot.

A pápa válaszában nyitásnak leszögezte, hogy az egyház a házasságot továbbra is férfi és nő felbonthatatlan kapcsolatának tekint és a papjainak kerülniük kell "minden olyan rítust vagy szentség kiszolgáltatását, amely ellentmondhat ennek a meggyőződésnek".

Rögtön azzal folytatta ugyanakkor, hogy amikor egy hívő áldást kér, akkor azzal egy Istenhez intézett segítségkérést fejez ki, azért könyörögve, hogy jobban élhessen.

A pápa azután ennél is konkrétabb - bár így is szándékosan homályos - utalást tett arra, hogy az ilyen kéréseket szerinte egyedileg lenne érdemes elbírálni, hiába elutasítók a melegekkel az érvényes egyházi törvények.

Azt mondta ugyanis, hogy

"az olyan döntések, amelyek bizonyos körülmények között a lelkipásztori bölcsesség részét képezhetik, nem feltétlenül válhatnak normává" illetve azt is, hogy