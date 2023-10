Éjjelente áshatta ki a 38 méteres alagutat az esztergomi robbantó

A szomszédai sem látták ásni az esztergomi robbantót, aki csapdába csalta a búbánatvölgyi házához kiérkező rendőröket, majd felrobbantotta az ingatlant, megölve magát és egy TEK-est - írja a Blikk. Mint az eset után nem sokkal kiderült, a körözés alatt álló férfi 38 méter hosszú illegális alagutat ásott a telke alá, feltehetőleg menekülő útvonalnak. Itt tárolta a robbanószert is.

A bulvárlap most több közelben lakót is megszólaltatott, akik egybehangzóan azt mondták, sosem látták, hogy a szomszéd nagy mennyiségű földet mozgatott volna. Azt feltételezik ezért, hogy éjszaka dolgozhatott. A helyi szóbeszéd szerint napközben veteményest alakított ki a háza feletti részen az éjjelente kitalicskázott földből.

Azt már korábban közölte a rendőrség, hogy J. László az alagútban nagy mennyiségű, Magyarországon csak engedéllyel beszerezhető robbanóanyagot tárolt légmentesen, ezzel ölte meg magát és a rendőrt.

“Az elkövető a rendőrségi akció idején a vegyi anyagot tartalmazó tartályt felnyitotta – nem kizárhatóan direkt, a nagyobb robbanás érdekében felborította –, majd a cseppfolyós anyag a levegővel keveredett.” - írták korábban.

A Blikk most azt közölte, hogy

információi szerint ez a trotil nevű robbanószer alapanyagát képező vegyület a Szlovákiában ipari használatra könnyebben beszerezhető hexogén.

A katonai és a polgári robbantástechnika munkálatai során is többnyire ilyen robbanóanyagból álló tölteteket alkalmaznak – magyarázta Száraz Pál, nyugalmazott tűzszerész. – A kémiai nevén trinitro nevű anyag tiszta állapotban fehér, kristályos szerkezetű. Láng hatására nyílt levegőn erős fény kíséretében felrobban. Mindez azonban ebben a formában szinte biztosan nem igaz. A hexogén ugyan tényleg robbanóanyag, ám nem alapanyaga a trotilnak és TNT-nek is nevezett trinitrotuluolnak, hanem azzal együtt, robbanó keverékekben szokták használni. Mind a hexogénre, mint a trotilra igaz, hogy ezek olyan, nem cseppfolyós, hanem kristályos anyagok, amik igen stabilak és kifejezetten nehezen robbannak fel. A hexogén például annyira stabil, hogy simán meg is lehet gyújtani, ettől sem robban, csak elég nagy lánggal, berobbantani csak gyutaccsal lehet. A TNT, ahogy a szakértő is mondta, már tényleg felrobban, ha meggyújtják.