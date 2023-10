2-0-ra vezetett, végül 2-2-es döntetlent játszott Firenzében a Ferencváros

A Konferencialiga-csoportkör második fordulójában elvileg a legerősebb ellenfeléhez utazott a Ferencváros. A Fiorentina az olasz bajnokság topcsapata, jelenleg az 5. helyen áll, emellett a kupasorozat előző évadában döntőig jutott, igaz, ott kikapott 2-1-re a West Ham Unitedtől. A firenzeiek az első körben 2-2-t játszottak idegenben a belga Genkkel, az FTC simán verte 3-1-re a szerb Cukarickit.

Hiába tűntek esélyesebbnek a hazaiak, az első néhány percet leszámítva egyenlő erők küzdöttek, sőt: az idő múlásával több lövése és lehetősége volt a magyar gárdának. Hamarosan megjött a gól is, a 26. percben Ben Romdan lapos beadásából lőtt a kapu jobb oldalába Varga Barnabás, 0-1.

photo_camera Zöld-fehér gólöröm Varga Barnabás találata után Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Lendületben maradt a Ferencváros, ez így maradt a második félidő elején is, egyértelmű fölényben játszottak a zöld-fehérek. Tizenegyeshez jutottak, ezt les miatt visszavonták – jogosan –, néhány perccel később mégis meglett a második gól, Abu Fani szögletéből Cissé fejelt nagy gólt, 0-2.

Az olaszok a 60. perc után tértek magukhoz, ekkortól nyomtak erősen, a 66.-ban Barák szépített szintén fejjel egy szabadrúgás után. Nyomtak tovább a hazaiak, nem is kicsit, a Ferencvárosnak csak a védekezésre maradt ereje, arra sem sok. A firenzeiek is lőttek egy lesgólt, millió helyzetük volt ezenfelül is, egy bement, már a hosszabbításban, a 93. percben. A másik meccsen a Genk megverte a Cukarickit, a magyar és a belga csapatnak 4-4 pontja van, az olasznak 2, a szerbnek nulla a következő fordulóban egymással játszik a két éllovas.