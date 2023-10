Orosz rakéta csapódott be a harkivi falu központjába, legalább 49-en meghaltak

Orosz rakéta csapódott be a Harkiv megyei, Kupjanszk melletti Hroza falu központjába, legalább 49 ember meghalt, közölte Telegram-csatornáján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Egy boltot és egy kávézót talált el a rakéta, az áldozatok közt van egy hatéves kisfiú is, számolt be Oleh Synehubov, harkivi kormányzó. Hozzátette: a mentőalakulatok jelenleg is dolgoznak a romok között.

Ukrainian media report that at the time of the Russian strike on a cafe in the village of #Hroza, there was a wake сeremony there, so a large number of people gathered in one place. pic.twitter.com/ifGDFrDuhE