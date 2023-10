Hipó került a vízvezetékbe az ELTE TTK lágymányosi épületében, laboratóriumi állatok százai pusztultak el, kísérletek eredményei semmisültek meg

Már az elrendelésekor abszurdnak tűnt a kormány rendelkezése, hogy az energiaárakra és a takarékosságra való hivatkozással egy évvel ezelőtt elzáratták a meleg vizet az ELTE épületeiben. Így a számtalan természettudományos laboratóriumnak helyet adó lágymányosi kampuszon is, ahol sejthető volt, hogy az alaptevékenységhez sok helyen mégiscsak szükség lesz a vízre. Így is lett, ezért a legtöbb tanszék kénytelen volt bojlereket beszerezni. Magát a központi melegvíz-szolgáltatást azonban csak most vasárnap kezdték el visszaállítani.

Erre célzott a Kutyapárt azzal a facebookos posztjával, hogy

Micsoda hét!

– Hétfő: Karikó Katalin Nobel-díjas

– Kedd: Krausz Ferenc Nobel-díjas

– Szerda: egy év után ismét lesz meleg víz az ELTE lágymányosi épületében. Arra azonban a viccpártiak sem számíthattak, ami a 444 információja szerint történt.

Mivel attól tartottak, hogy az egy éven át pangó vezetékekben esetleg megtelepedett valami, az üzemeltető úgy döntött, hipóval mossa át a rendszert annak újraélesítése előtt. Ez elvileg zárt rendszer, így a dolog nem jár kockázattal.

Csakhogy mint kiderült, a rendszer annyira mégsem zárt.

A 444 tudomása szerint a melegvíz-körből több alrendszerbe is átszivárgott a magas klórtartalmú hipó, vagyis a nátrium-hipoklorit. Például a központi lágy vizes rendszerbe, ami duplán tisztított, semleges kémhatású vízzel látja el a legkülönbözőbb laborokat, de került hipó egyes tanszékek saját hálózataiba is.

A dologra értesülésünk szerint azért figyeltek fel, mert vasárnap este tömegével kezdtek dögleni a halak egy biológiai laborban. Úgy tudjuk, vannak kutatási projektek, amiket akár több hónappal is visszavet az érintett halak pusztulása. Először nem ismerték a pontos okot, de hétfőre kiderült, hogy a hipó, illetve az anyag kijutása volt a ludas, és az is, hogy több alrendszer érintett. Az egyetemnek tudomásunk szerint van biztosítása, a pontos károk felmérése még folyik. Nemcsak élő állatok károsodtak, valószínűleg rengeteg mérési eredményt is kidobhatnak, amelyekhez a hét elején lágy vizet használtak.

Bár az ELTE a dologról informálta a tanárokat és az egyetemistákat, ez nem mindenkihez ért el időben, így hallottunk olyan munkatársról, aki beleslukollt a hipós vízbe. De azóta hálistennek képes volt elutazni Erdélybe.



Az ELTE sajtóosztálya a kérdésünkre a következőt reagálta: