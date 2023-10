Bayer Zsolt az orosz elnök szülinapján: Putyin eléggé pontosan látja a lényeget

Szombaton ünnepli 71. születésnapját az elmúlt idők legvéresebb európai háborúját elindító Vlagyimir Putyin orosz vezető, és ugyanezen a napon a Fidesz frakcióüléseire bejáratos Bayer Zsolt az egyre betegebb, hanyatló Nyugatot ostorozó cikkét a tőle vett gondolatokkal igyekezett alátámasztani a Magyar Nemzetben:

„Ha már erről beszélünk, engedjék meg nekem, hogy a lehető legprovokatívabb legyek. S mi lehetne a mai világban annál provokatívabb, mint hogy valaki Putyint idézi? Hát akkor én most ezt fogom tenni, pusztán azért, mert az orosz elnök – bármennyire is elítéljük Ukrajna megtámadását – elég pontosan látja ennek a nyugatnak (pardon, Nyugatnak) a működését és mozgatórugóit. Amely működés és szándék eljuttatta odáig, hogy még saját tagját, szövetségesét is megpróbálja megrendszabályozni, s megpróbálja megváltoztatni politikai viszonyait – értsd: felülírni az emberek szabad választásokon kinyilvánított akaratát.”

A kiválogatott idézetekkel Bayer annyira egyetértett, hogy a cikk vége felé kénytelen volt megállapítani:



„Putyin eléggé pontosan látja a lényeget.”

Végül levezeti, hogy valószínűleg Orbán Viktor is azért tartják diktátornak, mert „a saját népét tartja a legfontosabbnak. S ez ma bűn. Ezt ma meg kell torolni, el kell tüntetni. De nekünk tudnunk kell, hogy ezt nem engedhetjük meg”. Bayer Zsolt attól is tart, hogy a Nyugat folytatja a foylamatos változást, aminek a vége szerinte „az üresség, a riasztó egyformaság, a gyökértelenség meg a gender­fluid genny”. Ezért ismét igazat kell adnia Putyinnak. „Ha van jövője a Nyugatnak, az a jövő ma itt van, középen, s kicsit odébb, a mindig lenézett, mindig megvetett keleten.”