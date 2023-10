Kamaszokat fenyegetett és rabolt ki a villamoson, hogy legyen pénze drogra

Nyolc év börtönre ítélték a Budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészség vádirata alapján azt az egyébként büntetett előéletű 23 éves férfit, aki az egyik budapesti villamoson két tizenéves fiút is kirabolt.

A férfi 2022. november 3-án délután, a XI. kerületi Móricz Zsigmond körtér megállójában várakozó 6-os villamoson nézett ki két kamaszifút, akiket felszólított, hogy adjanak neki 2600 forintot, mert kábítószert akar vásárolni. A fiúk megijedtek a férfi fenyegető fellépése miatt, ezért egyikük adott neki 160 forintot, de a férfi ezt kevesellte és elkezdte tapogatni a fiú zsebeit. A fiú ekkor adott még egy ezrest a férfinak, aki ekkor már azzal fenyegetőzött, hogy kés van nála. A fiú ekkor le tudott szállni a villamosról, a másik gyerek viszont nem. A férfi ezután őt kezdte el fenyegetni, ő is adott 150 forintot, de ezt is kevesellte, emiatt beszorította az egyik sarokba. Végül ez a fiú is le tudott menekülni a villamosról.

link Forrás

A Budai Központi Kerületi Bíróság bűnösnek mondta ki a férfit, akit 8 év börtönbüntetésre ítéltek, és elrendelték egy korábban, más ügyben kiszabott 2 év, felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is. Az ítélet nem jogerős.