Beton.Hofi bement egy templomba, erre teljesen odalettek tőle a jezsuita szerzetesek és olyat posztoltak, mint egy igazi rajongó

Rapcsoda történt a Józsefvárosban: Beton.Hofi bement a Jézus Szíve Templomba és rajongójává változtatott egy jezsuita szerzetest, aki a találkozásról - egyházfitól nem szokatlan módon - himnikus modorban számolt be. Nem a szószékről, hanem a Facebookon, a Jézus Szíve Jezsuita Templom oldalán.



A szerzetes annak ellenére lett az előadóművész rajongója, hogy Beton.Hofi a bejegyzéshez mellékelt fotó tanúsága szerint a Biblia olvasása közben mintha egy rózsaszín alsónadrágot tartott volna a bal kezében.

A poszt felütése egyből berántja az olvasót a hood legmélyére, ahol mindenki bró, esetleg homie:



“Először járt a templomunkban. Pedig itt nőtt fel a környéken, igazi nyóckeres.” Hogy az Ismeretlen Atya pár sorban levezesse, az ismert zenész lényegében a kollégája, legfeljebb bőrdzsekit hord reverenda helyett:

“Sokan vannak így, mint Beton.Hofi, hogy ismerik ugyan a városnegyedet, nagyon is jól tudják, hogy hol van melyik templom, meg amúgy keresztények is, de a világ, amiben élnek, nem nagyon érintkezik az egyház valóságával. Istenével azonban mégis. Beton.Hofi másik neve: a Playbános.” Az emelkedett kezdés után két olyan vicces papi mondat jön, hogy ez igazából már mikronovella, Beton.Hofi főszereplésével:

“Dalaiban nagyon sok a biblikus, kimondottan keresztény, sőt egyházias áthallás. Amikor beléptünk a templomba, rögtön le is kapta a fejéről a sapkát.”

Ebből az is kiderül, hogy a fotón a kezében nem alsónadrágot, hanem alsónadrágszerű sapkát tartott.

A Sztár nemhiába sztár: az oltár közelében sem jött zavarba és olyan tájékozottnak bizonyult, hogy ő is tuti egy csomó szentképet kapott hittanon a jó válaszaiért:.

“Otthonosan mozgott a padsorok között, és amikor a szentélynél odaléptünk az állványhoz, amin a Szentírás ki volt nyitva, rögtön mondta, hogy ismeri Jónás történetét. Ő az a próféta, aki három napon át a bálna gyomrában volt, mert menekült Isten hívása elől. Ez a történet a kishittanosok egyik kedvence.” És ekkor jön az a szakasz, ami után egyáltalán nem lepődnék meg, ha BH következő száma valami kollab lenne MC Loyolaival

“És Schwarz Ádi is, a későbbi Beton.Hofi, volt elsőáldozó. Most meg a dalaival playbánoskodik. Durván jól csinálja.”





A befejezést orgona aláfestéssel tudom leginkább elképzelni: