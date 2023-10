Újdonsült nagypapát indít a Momentum a Hegyvidéken

Dr. Farkas Csaba a Momentum polgármesterjelöltje a jövő évi önkormányzati választásokon a XII. kerületben, jelentette be Farkas Csaba és a Momentum a Facebookon.

Mint az a bemutatkozó posztból kiderül:

„Dr. Farkas Csaba vagyok, jogász, a Rendőrtiszti Főiskola egykori oktatója, Hegyvidék korábbi rendőrkapitánya, újdonsült nagyapa. Tanultam, tanítottam, majd laktam is a XII. kerületben. Rendőrkapitányként megismerhettem az itt élők mindennapi gondjait, de örömét is. Imádom a természetet, gyerekkorom óta aktívan sportolok – 3. danos, fekete öves karatemester és jógaoktató is vagyok.”



photo_camera Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke, Dr. Farkas Csaba, a párt által támogatott polgármester-jelölt a XII. kerületben, és Hajnal Miklós, a kerület országgyűlési képviselője. Fotó: DAVID MALATINSZKY Photographer & Photojournalist - malaphoto.hu

A Momentum polgármester-jelöltje szerint tavaly „már bebizonyosodott, hogy a hegyvidékiek a változás oldalán állnak: történelmi fordulat és győzelem született a kerületünkben. Ezt a győzelmet azonban beárnyékolta az országos kudarc. Márpedig, amíg az önkormányzatban és a parlamentben is kisebbségben vagyunk, addig nem tudunk változtatni. A cél tehát csak a győzelem lehet, még ha szó szerint «hegymenet» is lesz.”

Budapest XII. kerületében a 2019 óta önkormányzati képviselő Kovács Gergely, a Kutyapárt társelnöke már a nyáron bejelentette, hogy elindul a polgármesteri székért, a Fidesz pedig valószínűleg azt a Pokorni Zoltánt indítja majd, aki immár 17 éve, 2006 óta vezeti a kerületet (bár hivatalosan ezt még nem erősítették meg).



A tavalyi országgyűlési választáson a Momentum jelöltje, Hajnal Miklós magabiztosan verte Fürjes Balázst az egyik legnagyobb csatatérnek számító Hegyvidéken.



A bejelentés teljes egészében itt olvasható: