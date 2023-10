Évek elteltével nyilvános eseményen jelent meg Rogán Antal, most sem aludt sokat, a nap is zavarta

Rogán Antal, a kormány propagandagépezetét irányító miniszter évek óta a nyilvánosságtól szinte hermetikusan elzárva él, még belső fideszes fórumokon is csak ritkán jelenik meg. Jellemző, hogy amikor idén előadást tartott a kormánypárt Tranzit nevű, szinte végig Facebook-élőzött fesztiválján, épp az ő fellépését nem közvetítették online, míg a többiekét igen. Ezért is keltett feltűnést, hogy szerdán átadott egy szőnyegmúzeumot is tartalmazó wellnesshotelt Békésszentandráson, ahol beszédet is mondott.

Nézzük, milyen következtetéseket vonhatunk le a ritka esemény képeiből!

Rogán Antalt láthatóan eléggé zavarta a napfény, a szalag átvágása közben is:

A beszéde alatt nemkülönben:



Rogán a beszéde alatt szőnyegeket állt, méghozzá olyan szőnyegeket, amiket egy pap áldott meg előtte:

Rogán cipője abszolúte rendben volt:

Beszéde után a miniszter megbocsátó félmosollyal az arcán tekintett meg egy asztallapba süllyesztett interaktív kijelzőt, amin akkor éppen a "barna és fekete" felirat volt látható:

"Mit fog először csinálni Rogán, miután évek után megjelenik a nyilvánosság előtt?" - tippelgette kremlin- és karmelitológusok sora az elmúlt esztendőkben. Lehet, hogy egyikük sem találta el azt, ami bekövetkezett. Rogán ugyanis szőtt. Igen, szőtt, mint egy waldorfos vagy egy goás, szövőszéken!

Ez a jelek szerint annyira felzaklatta az évek óta szerzetesi életet élő férfit, hogy nem sokkal később megjelent előtte Szűz Mária, miközben éppen egy világítótestet kellett volna megtekintenie:

Ezek azok a pillanatok, amikről annyit beszéltek egyes piarista atyák a gimnáziumi lelkigyakorlaton, de kevesünknek adattak meg:



A miniszter ezután döbbenten értesült arról, hogy állítólag vízilovat láttak Békésszentandrás térségében a Körösben:

A magasztos pillanatok után jöhetett végre egy kis lazítás-kuncogás:



A miniszter beszédében többek között azon sajnálkozott, hogy a szomszédban zajló háború miatt tavaly óta kevesebb turista érkezett Magyarországra, most meg az izraeliek fognak elmaradni.