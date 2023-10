Irán azt üzeni Izraelnek: nem hagyják válasz nélkül, ha bevonulnak Gázába

photo_camera Hosszein Amir-Abdollahian. Fotó: KHALED DESOUKI/AFP

Hosszein Amir-Abdollahian iráni nagykövet az ENSZ-en keresztül azt az üzenetet juttatta el Izraelnek: ha folytatódik a gázai offenzíva, különösen ha szárazföldi csapatokat is küldenek, azt Irán nem hagyja válasz nélkül. Erről az Axios írt diplomáciai források alapján.

Az iráni üzenet szerint nem akarják, hogy tovább eszkalálódjon a Hamász és Izrael közötti háború - de számukra is vannak „vörös vonalak”, az izraeli bevonulás pedig ennek átlépése lenne. Irán szerint közben nem akarnak regionális konfliktust, és azt is üzenték, hogy segíteni akarnak a izraeli túszok kiszabadításában.

Az Egyesült Államok az elmúlt héten többször is figyelmeztette Iránt, hogy ne avatkozzon be. Azt pedig iráni és amerikai források is igyekeztek hangsúlyosan elmondani: nincs bizonyíték arra, hogy Irán közvetlenül részt vett volna a Hamász terrorakciójának szervezésében - annak ellenére, hogy egyébként támogatják a szervezetet. Ha ugyanis Irán is közvetlen szereplővé válna, az akár az egész Közel-Keleten végigsöprő háborúhoz is vezethet.