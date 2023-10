Egy igazán őszinte brit férfi megjavította a meccs utáni edzői nyilatkozatok trágársági világcsúcsát

Az igazi focirajongók egyik kedvenc műfaja az adrenalintól még teljesen bolond edzők meccs utáni nyilatkozata. Nem könnyű akárcsak feltűnni is ebben a kompetitív műfajban, hiszen olyan hőbörgő zsenikkel kell versenyezni, mint a piszkosszájú Harry Redknapp, az indulatkezelési problémákkal küszködő Giovanni Trapattoni vagy a pszichopata José Mourinho.

De az angol foci ötödosztályában, a National League-ben szereplő félamatőr Dorking menedzsere, Marc White most a legnagyobbak közé emelkedett. Történt mindez azután, hogy csapata otthon kapott ki 2-0-ra a két osztállyal lejjebb szereplő, full amatőr Horshamtől.



Gutted Dorking are out of The FA Cup but IS THIS THE BEST post match manager interview you’ve seen??

WOW 🤣🤣😱😱pic.twitter.com/P2aCqHQcnd