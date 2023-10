Bergyanszk repterének bombázásával próbálták ki az ukránok az új amerikai rakétáikat

Az ukrán csapatok kedden rakétacsapást mértek az orosz csapatok ellenőrzése alatt álló Bergyanszk repülőterére, ahol ukrán források szerint 9 orosz helikoptert, légvédelmi rendszereket és lőszertartalékokat semmisítettek meg és több tucat emberrel végeztek. Ez azért is fontos fejlemény a háborúban, mert a Fekete-tenger partján lévő Bergyanszk nagyon messze van a kelet-ukrajnai fronttól, ilyen messzire pedig eddig az ukrán erők nem tudtak ellőni.

Ez viszont megváltozott azzal, hogy Ukrajna hosszas könyörgés után kapott pár ATACMS rakétát az Egyesült Államoktól. A közepes hatótávolságú ATACMS rakéták 190 mérföld, vagyis több mint 300 kilométer távolságra is képesek célpontokat megsemmisíteni, ami azt jelenti, hogy az ukrán tüzérek sokkal messzebbre el tudnak lőni a front mögé, mint eddig bármilyen fegyverrel. A HIMARS mobilis rakétavető rendszerből kilőhető rakéták 56 kilométerrel messzebbre elérnek, mint az ukránok eddig legmesszebb ellőhető rakétái, a repülőgépekről indítható brit Storm Shadow rakéták.

Pro-Russian source Rybar claims Ukraine attacked with a combination of GLSDB and ATACMS this morning at Berdyansk airport. According to him, a total of 6 missiles were launched of which 3 hit their target.



"An ammunition depot was hit, and several helicopters received varying… pic.twitter.com/9ys7ptBbgc