Bod Péter Ákos: Magyarország nem szuverén, rettentő nagy függésben van

Bod Péter Ákos, az MTA doktora, volt ipari és kereskedelmi miniszter, valamint volt jegybankelnök, Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, valamint Surányi György volt jegybankelnök beszélgetett a magyar gazdaság kilátásairól és kihívásairól a Budapest Economic Fórumon kedd délutáni programjában. A gazdasági szakértők egyetértettek abban, hogy bár most kedvező a helyzet, főleg 2022 őszéhez képest, a jövő évet nagyon sok bizonytalanság övezi, és a magyar gazdaság számos szempontból most is katasztrofális állapotban van.

„Olyan ez, mint a fogorvos után: úgy érezzük, egy kicsit jobb az életünk. De aztán vissza kell menni” – mondta Bod Péter Ákos annak érzékeltetésére, hogy jobb-e most a helyzet, mint tavaly ősszel volt. Oszkó szerint a két év azért nehezen összehasonlítható, mert az elhúzódó gazdasági hatások például költségvetési szempontból nem 2022-t, hanem ezt az évek vágták tönkre: az egész 2023-as év folyamatos szorongatásról szólt a költségvetésben, aminek részét jelentik az elmaradó bevételek és a magas kamatok miatt megugró kiadások, mondta.

„Tavaly annyira rossz volt a helyzet, hogy a várakozások pozitívak voltak. Idén a várakozások már csak bizonytalanok.

Remény van, hogy megindulhat a növekedés, de rettentő bizonytalan a helyzet, bármikor bármi az arcunkba robbanhat. Nem mernék fogadni, hogy stabil konszolidáció kezdődik” – mondta a volt pénzügyminiszter.