Ukrán zászlót rongáltak meg a Litvániában őrizetbe vett magyar szurkolók

Ahogy arról kedd délelőtt Szijjártó Péter külügyminiszter is beszámolt, Litvániában Kaunas-ban magyar focidrukkereket vettek őrizetbe, akik a kedd esti magyar-litván EB-selejtezőre érkeztek a városba. A külügyminiszter arról nem számolt be, hogy miért is állították elő a szurkolókat, az RTL viszont kiderítette, hogy

a hat magyart azért vették őrizetbe, mert megrongáltak egy ukrán zászlót. Ez pedig Litvániában két év börtönnel is büntethető. A hatóságok a hat magyar drukkerből egyet rögtön el is engedtek, az RTL információi szerint pedig már a többiek is szabadlábon vannak.