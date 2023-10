Kína legnagyobb bankjával írt alá együttműködési megállapodást a kormány

„Magyarország nemcsak a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia gazdasági találkozási pontjává, hanem emellett regionális pénzügyi központtá is kíván válni. A megállapodás megerősíti: a két fél azon dolgozik, hogy az ICBC fióktelepet nyisson Magyarországon” - mondta Nagy Márton, miután együttműködési megállapodást írt alá a legnagyobb kínai bankkal Pekingben. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye szerint az Industrial and Commercial Bank of China vezérigazgatójával jegyzett dokumentumban külön kiemelik

az infrastrukturális és zöld projektek finanszírozásának, illetve a kínai vállalatok teljes ellátási láncának magyarországi létrehozásának fontosságát.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Nagy Mártonon túl, Orbán Viktor külön is tárgyalt a bank vezetőjéve, Csen Sze-Csinggel. Az egyeztetés után kiadott sajtóközlemény szerint

a magyar miniszterelnök elismerte az ICBC szerepét a magyar gazdaság és kereskedelem bővülésében és a kínai-magyar kereskedelmi kapcsolatokban.

(MTI)