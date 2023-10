Undorító a víz Berettyóújfaluban, a csőrendszer fejlesztését a következő évtizedekre ígéri a kormány

Lassan egy éve, hogy időnként zavaros a víz Berettyóújfaluban: néha sárga, máskor barna, a helyiek videóztak már kosszal és lárvákkal teli vízszűrőt, de kifejlett kukacokat is, számolt be az RTL Híradója. Először az Országos Vízügyi Főigazgatóságot keresték a jelenséggel, de az lepasszolta az ügyet, mert a csőhálózattal van a probléma, nem lett kitakarítva.

A Nemzeti Vízművek szerint éppen hálózatmosás van, ezért más a víz színe. Állításuk szerint folyamatosan figyelik a víz minőségét és szerintük a helyenként előforduló elszíneződések esztétikai jellegűek, nem károsak az egészségre.





Koszos a víz Szeghalmon, és Monostorpályiban is, a vízművek ezeken a településeken is a csőmosással magyarázkodik. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint elöregedtek a vezetékrendszerek, fejleszteni kellene. Kurdi Viktor, a szövetség elnöke kijelentette:



„A fejlesztéssel lecsökken a hálózati veszteség is, valamint jelentősen nőne az üzembiztonság, és azt is gondolom, hogy ezzel párhuzamosan a hálózatból fakadó vízminőségi problémák száma is lecsökkenhet.”

Áprilisban a kormány is a fejlesztés szükségességéről beszélt, az energiaügyi minisztériumot is fel is kérték a tervek elkészítésére. Az RTL megkeresésére a tárca most közölte: