Nem lassítanak a hajók a „go slow” zónákban, ami nagyon rosszat jelent a bálnáknak

A hajók több mint 80 százaléka lassítás nélkül halad át a „go slow” zónákon - azaz az Egyesült Államok keleti partja mentén meghatározott területeken, amelyeket a környezetvédelmi szabályozó hatóságok épp azért jelöltek ki, hogy a lassításnak köszönhetően a veszélyeztetett északi simabálnák életét megvédjék.

Az északi simabálnák a kihalás szélén állnak, összesen nagyjából 340 példány él még belőlük, körükben a leggyakoribb halálok az, hogy hajók ütik el őket. Az Oceana környezetvédelmi csoport 2020 novembere és 2022 júliusa között monitorozta a go slow zónákat, és megállapították, hogy a hajók 84 százaléka lassítás nélkül száguldott át rajtuk.

A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 2008-ban 10 csomóban maximalizálta a 20 méternél hosszabb hajók sebességét ezekben a zónákban.

„A hajók száguldanak, a bálnák pedig pusztulnak – ez ilyen egyszerű” – nyilatkozta Gib Brogan, az Oceana kampányigazgatója, aki arra buzdította a szabályozó hatóságokat, hogy fokozottan ügyeljenek a sebességkorlátozások betartatására.

A NOAA a Reutersnek levélben úgy reagált a hírre: saját értékelésük szerint a hajók 80 százalékban betartják a sebességkorlátozásokat a go slow zónákban, ám azt azért hozzátették, hogy módszertanuk eltér a Oceana környezetvédelmi csoportétól. Ők ugyanis azt veszik figyelembe, hogy a go slow zónákban megtett távolságokat átlagosan 10 csomó alatti sebességgel abszolválják-e a hajók. Így érvelésük szerint vannak ugyan olyanok, akik 10 csomó felett lépnek be a lassító területekre, utóbb azonban valóban lassítanak.