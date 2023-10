A Budapesti Közművek szerint „vagyoneltolódás”, hogy teljesítés nélkül közel 70 milliót vett fel egy temetői alvállalkozó

Vagyoneltolódásnak nevezte Budapesti Közművek azt, hogy egy temetői alvállalkozónál 68,7 millió forint túlfizetés keletkezett, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló cég nem is kéri azt vissza, hanem utólagos ledolgozást tesz lehetővé – írta meg a Népszava.

A Harmat Kert Kft. 2012 óta partnere a Budapesti Temetkezési Intézetnek (BTI), majd miután az beolvadt a Budapesti Közművek Zrt-be, annak dolgozik tovább. A cég jellemzően temetőgondozási és zöldfelület-fenntartási feladatokat vállalt több kerületben, dolgozott a Főkertnek is.

Mártha Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója írta alá az 1,2 milliárd forintos a budapesti köztemetők zöldfelület-fenntartására vonatkozó keretszerződést 2022 májusában. A cég hat alvállalkozó bevonásával akarta elvégezni a 450 hektárnyi temető rendben tartását.

Tavasszal a Budapesti Közműveknél belső ellenőrzés indult, mert több temetővezető jelezte, hogy hiányos a munka, és több képviselő és polgármester is jelezte szeptemberben a Fővárosi Közgyűlésben.

A közművel felügyelőbizottsága júniusban soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Kiderült, hogy „a temetővezetők jelzéseit nem vették figyelembe a számlakiállítást megalapozó teljesítési igazolások aláírásakor”, „a vállalkozó szava döntött a temetővezetőkével szemben”. Az igazolások jóváhagyója azt mondta, nem ismerte a teljesítményigazolásokra vonatkozó szabályokat. Végül az érintett dolgozó munkaviszonyát megszüntették, a temetők gondozását új tender nélkül, házon belül megoldották. A Harmat Kerttel 2022-ben kötött keretszerződés jövő májusig hatályban marad.

A Népszava beszámolt egy április 26-i jegyzőkönyvből is, ami szerint a Budapesti Közművek és a Harmat Kert még a felügyelőbizottság ülése előtt megállapodott, hogy „a felek elfogadták a vizsgálat eredményét, sőt megerősítik, hogy a szerződéses kapcsolatban 68 698 320 forint vagyoneltolódás következett be a vállalkozó javára a teljesített munka és a kifizetett díj között”. A lap szerint ez azt jelenti, hogy ennyivel számláztak túl. A megállapodás értelmében a cég „a fennálló keretszerződés hatályán belül pótlólagos munkákat végez pénzügyi teljesítés nélkül” – írják.

photo_camera Megemlékező Budapesten a Fiumei úti temetőben mindenszentek napján, 2022. november 1-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A közművek a Népszavának azt is írta, hogy a sírgondozási szolgáltatást is ellátják, idén az eddigiektől eltérően osztva írták ki a pályázatot, hogy minél több piaci szereplőt vonhassanak be, csakhogy végül a budai, az észak-pesti, a dél-pesti és az Új Köztemető sírgondozási és sírápolási szolgáltatásaira kiírt tendereket mind a Harmat Kert nyerte meg.

A Budapesti Közművek a Telexnek azt írta: „Az érintett vállalkozóval kötött keretszerződés hónapokkal ezelőtt kimerült, további munkákat már nem kapott. A hibásan elvégzett munkálatokat a vállalkozó – hosszas pereskedés helyett – az érintett időszakban már pótolta. Cikkükben tévesen szerepel az, hogy ledolgozhatja, ez már a Budapesti Közművek reklamációját követően azonnal megtörtént. A vizsgálat megállapította, hogy ezzel a Budapesti Közműveket anyagi kár nem érte. A társaság ezen intézkedések, így különösen a szavatossági jogok érvényesítése révén elkerülte az esetleges anyagi károkat. Ezen lépések mindenben megfelelnek az üzleti életben és közszolgáltatói gyakorlatban szokásos polgári jog által biztosított megrendelői magatartásnak, a társaság vezetése a helyzetek kezelése során minden tekintetben az elvárt és gondos magatartást tanúsította. Fontos kiemelni, hogy a vállalkozó a feltárt hiányosságokat saját költségére korrigálta, a munkákat a szerződés lejárta előtt további térítés nélkül ismételten elvégezte.”