Senki nem kényszeríti Magyarországot, hogy az EU tagja legyen, mondta az unió külügyi vezetője

photo_camera Orbán és Borrell Fotó: JORGE GUERRERO/AFP

Senki sem kényszeríti Magyarországot arra, hogy az Európai Unió része legyen - mondta Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, reagálva arra, hogy - mint szinte minden nemzeti ünnepen évek óta - a magyar miniszterelnök ezúttal is a tömeggyilkos szovjet diktatúrához hasonlította az EU-t.

Ünnepi beszédében Orbán Viktor ezúttal így fogalmazott: „Szerencsére Brüsszel nem Moszkva. Moszkva tragédia volt. Brüsszel csak egy rosszul sikerült kortárs paródia. Úgy kellett táncolnunk, ahogy Moszkva fütyült. Ha Brüsszel fütyül is, mi úgy táncolunk, ahogy mi akarunk, és ha nem akarunk, akkor nem táncolunk. De az elvtársi kioktatás változatlan, csak most kondicionalitási eljárásnak hívják. A Magyarországgal szembeni pártmegrovást most brüsszeli jogállami eljárásnak nevezik. És nem a tankok gurulnak be Keletről, hanem a dollárok gurulnak be Nyugatról, ugyanoda és ugyanazokhoz.”

Borrell azonban, ahogy azt idéztem az elején, nem lát párhuzamot vagy hasonlóságot a szovjet megszállás és az Európai Bizottság működése között. A korábbi litván védelmi és külügyminiszter, Linas Linkevičius ennél keményebben fogalmazott, amikor arra utalt, hogy Magyarországot ki kellene dobni az unióból, csak nincsenek erre eszközök. Ezt írta Orbán és Putyin közös képe alá az X-en: „Az uniós szerződések szerint nincs egyértelmű mechanizmus egy tagállam kizárására. Nincs mód arra, hogy egy terrorizmust támogató államot eltávolítsanak az ENSZ BT-ből. Azoknak, akik vezetni akarnak, foglalkozniuk kellene a problémával.”

(via UWC)