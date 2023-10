Megint a mi felhatalmazásunkat kéri Orbán, hogy egyszerű vidéki legényként kioktathassa Brüsszelt az élet értelméről

Mint egy falat kenyér, mint korty víz a sivatagban, mint életető levegő, úgy kellett nekünk az újabb Nemzeti Konzultáció, amelyet a miniszterelnök jelentett be pénteken reggel a Kossuth Rádióban.



„Brüsszelben még sokat kell harcolni a magunkfajta egyszerű vidéki legényeknek, akik két lábon állunk a földön, hogy megértessük, hogy működik az élet valójában” – mondta legényesen a miniszterelnök. A harcnak értelemszerűen kitűnő eszköze lesz az újabb Nemzeti Konzultáció. Nem is lehet kérdés, hogy Brüsszel ettől végre összekapja magát. Lássuk tehát a részleteket.

Témája: Nem derült ki pontosan, de a miniszterelnök hosszasan kárhoztatta Brüsszelt az elhibázott migrációs politika, az ukránok támogatása és a hibás gazdaságpolitikai döntések miatt. Orbán szerint Brüsszel időről időre előáll olyan „képtelen javaslatokkal, hogy töröljük el a rezsicsökkentést, ne szedjük el a bankoktól az extraprofitadóval a jövedelmük egy részét, a kamatstopot, ami védi a családokat, szüntessük meg”, szóval nagyjából azért sejteni lehet, mik a fő topikok. 10-11 kérdés lesz.

Oka: Orbánnak „orkánszerű ellenszélben” kell tárgyalnia Brüsszelben, ahol egyértelműen változásra van szükség, mert az Európai Uniónak most olyan vezetői vannak, akik nem tudják kezelni a megváltozott ukrajnai helyzetet és a migrációt. Erre ugyan szerinte is jó eszköz lesz a jövő nyáron esedékes EP-választás, de addig sem lazsálhatunk, a Nemzeti Konzultáció beérkező milliós válaszszáma viszont „létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, és akkor a kormány magabiztosan és kellő erőpozícióból tárgyalhat Brüsszelben, akkor is, ha orkánszerű ellenszélben kell ezt tennie”.

Értelme: ...

Ezt kifejtem bővebben is.