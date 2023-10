Érkezik az újabb nemzeti konzultáció, hogy Orbán Viktor orkánszerű ellenszélben is tárgyalni tudjon Brüsszelben

Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában az ukrajnai háborúról, a menekültkérdésről, a kínai gazdasági kapcsolatokról és a CSOK Pluszról beszélt Orbán Viktor, aki mellesleg egy új Nemzeti Konzultációt is bejelentett.

Orbán elmondta, hogy az uniós vezetők csütörtöki csúcstalálkozóján nagy volt a vita az ukrán támogatások kérdésében. Szerinte megbukott a brüsszeliek stratégiája, miszerint az ukránok harcolnak, az Európai Unió pedig pénzzel és katonai eszközökkel támogatja őket.

Orbán szerint ez már nem reális, mert az ukránok nem fognak a fronton győzni. Ezt már a brüsszeli politikusok is látják, csak nem merik beismerni. Szerinte B-tervet kellene készíteni, és utána lehetne tárgyalni a pénzügyi támogatásokról. Addig viszont nem látja indokát, hogy pénzt küldjünk Ukrajnának.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy szerinte vezetői probléma van Brüsszelben, a politikusok nem tudják megoldani a háborús helyzet jelentette új problémákat. Orbán szerint fontos lesz a júniusi EP-választás, mert annak a segítségével tudnak olyan politikusokat döntési helyzetbe juttatni, akik hatékonyan hangolják össze az uniós miniszterelnökök munkáját.

Orbán bejelentette, hogy lesz újabb nemzeti konzultáció. Ezzel az eszközzel eddig is milliók támogatottságát tudta megszerezni a magyar kormány, erre pedig most is szükség lesz, mert úgy érzi, orkánszerű ellenszélben kell tárgyalnia Brüsszelben.

Orbán az aktuális helyzetet tömören össze is foglalta:

„Brüsszelben még sokat kell harcolni a magunkfajta egyszerű vidéki legényeknek, akik két lábon állunk a földön, hogy megértessük, hogy működik az élet valójában."



A bevándorlással kapcsolatban elmondta, hogy a migrációs csatát megnyerte a magyar kormány, hiszen már majdnem minden európai ország azt képviseli, mint Magyarország 2015-ben. Orbán csak azt nem érti, a nyugati országok miért nem cselekednek eszerint.

A magyar modell szerint a menekülteket nem szabad beengedni, ameddig a belépési igényüket nem bírálták el. Orbán szerint ezt a módszert kellene Nyugat-Európában is alkalmazni, mert a kitoloncolás nem fog működni, hiszen „a fogkrém nem megy vissza a tubusba".

Beszélt arról is, hogy az embereket nem lehet gyurmaként formálni, mert van múltjuk és kultúrájuk. Kiemelte, hogy az iszlám kultúrát nagyra tartja, de nem kell Európába hozni. A más civilizációból érkező menekültek ugyanis konfliktusokat generálnak.

Orbán beszélt Kínáról is. Szerinte néha még a kommunizmusban is lehet egy-két jó dolgot találni, ilyen például a kínai-magyar kapcsolati örökség. Ez most nagy segítség Magyarországnak, ugyanis Kína hamarosan a világ legnagyobb gazdasági hatalma lesz.

Szerinte a következő évek legnagyobb kérdése, hogy ki tudja tárolni a megtermelt zöld energiát. Kína ebben élen jár, ezért együtt kell működnünk a kínai technológiával.

Végül a szerdán bejelentett CSOK Pluszról is beszélt a miniszterelnök. Elmondta, hogy 1 évig dolgoztak az új konstrukción, amelyre azért volt szükség, mert a városi CSOK már nem volt vonzó az embereknek.