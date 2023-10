Meghalt Matthew Perry

Matthew Perry, a Jóbarátok című sitcom Chandler Bingje 54 éves volt, a Los Angeles Times információi szerint otthonában, a jakkuziban találtak rá.

photo_camera Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

A Jóbarátok 1994-től 2004-ig, tíz évadon át futott, utolsó epizódját 52,5 millióan nézték az Egyesült Államokban, ezzel a 2000-es évek legnézettebb sorozata lett. A sorozatot gyártó Warner Bros TV most közleményt adott ki, amiben azt írják, mélyen megdöbbentette őket Perry halála. „Matthew hihetetlenül tehetséges színész volt, és kitörölhetetlen része a Warner Bros. televíziós családjának. Komikus zsenialitásának hatása világszerte érezhető volt, öröksége sokak szívében fog tovább élni. Ez egy szívszorító nap.”

photo_camera Jóbarátok (2003) Fotó: Warner Bros. Television/Photo12

Matthew Perry a kanadai Ottawában született 1969-ben, ahol egy általános iskolába járt Justin Trudeau-val, Kanada jelenlegi miniszterelnökével. Tinédzserként költözött Los Angelesbe, szerepelt a Boys Will Be Boys című sorozatban és a Growing Painsben is. Igazán híres 1994-ben, 25 évesen lett a Jóbarátokkal, ami mai napig minden idők egyik legismertebb és legsikeresebb sorozata. Később filmekben is szerepelt, például a Bolond szél fújban Salma Hayekkel, vagy a Bérgyilkos a szomszédom-filmekben Bruce Willisszel.

Évekig küzdött drog- és alkoholfüggőségével, 2016-ban egy interjúban azt nyilatkozta, hogy a Jóbarátok tíz évéből emiatt kiesett neki három.

Perry és a Jóbarátok többi szereplője utoljára 2021-ben álltak össze, hogy készítsenek egy nosztalgiázó különkiadást.