Az ellenzéki és KDNP-s képviselők havi 25 milliót költenek irodára, a Fidesz központosította az irodabérlést

Nagyjából havi 1,083 millió forintot költhetne egy parlamenti képviselő arra, hogy közpénzen irodát béreljen. Az ellenzéki és KDNP-s képviselők a nekik járó összesen nagyjából havi 70 millió forintnak kevesebb mint a felét költik el erre: a Blikk cikke szerint havonta 25 milliót, azaz éves szinten 300 millió forintot költenek irodabérlésre. A különbözet nem jelent spórolást az állam (úgy is mint adófizetők) számára, arról az összesen nagyjából havi 45 millióról – ami éves szinten több mint félmilliárd forint – ugyanis a képviselők lemondhatnak a frakciójuk javára.

A Fidesz pedig ez évtől már nem is engedi a képviselőinek, hogy saját maguk gondoskodjanak az irodáikról: a múlt év végén az összes képviselői bérleti szerződést felmondták, és a Blikknek adott tájékoztatás szerint a képviselői irodákat a párt bérli. Az, hogy kiknek hol és hányat és mennyi pénzért, nem derült ki, így csak azt a lehet valószínűsíteni, hogy a 134 fideszes képviselőnek járó havi 145 millió forint egy az egyben a frakcióhoz kerül.

Azok közül, akik névvel vállalják az irodabérlést, a legnagyobb helyiséget, egy 362 négyzetméterest a KDNP-s Móring József Attila béreli a Somogy megyei választókerületében. A legtöbb irodája papíron az MSZP-s Tóth Bertalannak van: a párt korábbi elnöke Szigetváron, Érden, Siklóson, Kecskeméten és Gyulán, azaz öt településen összesen 813 ezer forintot fizet irodabérlésre. Több más szocialista politikusnak, így Komjáthi Imre társelnöke, Gurmai Zitának vagy Molnár Zsolt pártigazgatónak négy-négy irodája van – a Blikk szerint a szocialisták ezzel valójában a helyi pártszervezetek irodagondjain segítenek.

A lap összeállítása szerint a legtöbb pénzt most a DK-sok költik irodabérlésre: a toplistájuk szerint Gyurcsány Ferenc, Vadai Ágnes, Oláh Lajos és Sebián-Petrovszki László is 850 900 forintot fizet havonta egy 124 négyzetméteres irodát abban a fővárosi Teréz körúti ingatlanban, ahol a párt székhelye is van (Gy. Németh Erzsébet és Kálmán Olga ugyanazon egy címen, de egy másik emeleten egy 96,1 négyzetméteres irodára 779 592 forintot költ). Ezek egyébként csak látszólag kiugró összegek azt figyelembe véve, hogy a fideszes szerződések felmondásáig Szatmári Kristóf a főváros peremkerületében, Rákosszentmihályon 847 ezret fizetett egy 169,5 négyzetméteres irodáért, míg Dunai Mónika a 17. kerületben 760 ezer forintot nagyjából 180 négyzetméterért.