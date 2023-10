Egy Eb-cím, ami a legjobb helyre ment: magyar győzelem gázszerelésben

Magyarország 5 arany-, 1 ezüst- és 4 bronzérmet nyert a Szakmák Európa-bajnokságán, az EuroSkills versenyen, amit még szeptemberben rendeztek Lengyelországban, Gdańskban, írja a Telex. Magyar siker született a Mészáros Lőrinc tündöklése óta talán legnemzetibb magyar szakmában, a gázszerelésben, egészen pontosan víz-, gáz- és fűtésszerelésben is: a korábban a zalaegerszegi szakképzésben tanuló, most a BME gépészmérnöki karára járó Offner Márton verte Európát (miután tavaly világbajnoki ezüstérmet is szerzett).

Szintén Európa-bajnok lett Bandúr Tamás és Koncsik Zsolt az informatikai rendszer-üzemeltető versenyszám csapatversenyében, Hidvégi János webfejlesztő, Nagy Dániel épületasztalos és Czimmer Bálint festő, díszítőfestő.

Ezüstérmes az ipari robotika versenyszám csapatversenyében Farkas Bálint és Kovács Erik lett. Bronzérmet Kovács Márton és Ferenczi Krisztofer a mechatronika szakma csapatversenyében, Stób Attila szárazépítésben, Darabos Lili szépségápolásban, valamint Pál Blanka ápolás és gondozás versenyszámban szerzett.