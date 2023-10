A Jóbarátok szereplői szerint ami történt, az „felfoghatatlan veszteség”

Matthew Perry, a Jóbarátok Chandler Bingje október 28-án halt meg, otthonában, a jakuzziban találtak rá. Halálának oka továbbra is ismeretlen, a boncolás nem tárt fel egyértelmű okokat, és még várják a toxikológiai vizsgálatok eredményeit.

A Jóbarátok többi öt főszereplője, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer és Lisa Kudrow, akikkel tíz évig játszott a sorozatban, egy közös közleményt adott ki:

„Matthew elvesztése mindannyiunkat mélyen lesújtott. Többek voltunk, mint egyszerű színésztársak. Egy család vagyunk. Annyi mindent lehetne még mondani, de most gyászolunk és feldolgozzuk ezt a felfoghatatlan veszteséget. Idővel többet fogunk mondani, amint képesek leszünk rá.” De megszólaltak más, kisebb szerepeket alakító színészek is a Jóbarátokból: Hank Azaria – aki Phoebe Minszkbe száműzött tudós pasiját, Davidet alakította a sorozatban – azt mondta, Perry olyan volt számára, mintha a testvére lenne. Azt mondta, ő volt az első barátja Los Angelesben, amikor odaköltözött, pedig ő 21 volt, Perry pedig 16. Beszélt arról is, hogy egy időben együtt jártak az Anonim Alkoholisták gyűléseire.

Lindsay Posner, aki a Perry által írt és főszereplésével készült The End Of Longing című darabot rendezte, azt mondta, „mindig nagyon-nagyon melegszívű és nagylelkű volt, igyekezett mindenkit szórakoztatni. Nagyon szerette, ha komoly színésznek, komikus színésznek tartották”. Posner szerint „nem lehetett észrevenni”, hogy Perry „korábban még nem állt londoni színpadon”. Perry darabja egyébként önéletrajzi ihletésű volt, és a függőségről szólt.

Kathleen Turner, aki a Jóbarátokban alakította Chandler transznemű szülőjét, azt nyilatkozta, „nagyon szomorú” Perry halála miatt. „Jó humorérzéke és jó szíve volt. Szerette az embereket, ami számomra borzasztóan fontos, egy színész számára pedig különösen.”

photo_camera Fotó: WARNER/Collection ChristopheL via AFP

Bár a sorozatot stúdióban forgatták Los Angelesben, sokan összegyűltek és virágokat tettek le New Yorkban a ház előtt, amit a sorozatban sokszor lehetett látni kívülről, és ahol a sorozat szerint a jóbarátok laktak. (BBC)