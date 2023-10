Hivatalos: a nemzeti konzultációban biztosan helyet kap a migráció kérdése

„A nemzeti konzultációban biztosan helyet kap a migráció kérdése. Többször megvitattuk már ezt, de sajnos még mindig kisebbségben vagyunk az álláspontunkkal.” - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 kedd esti műsorában. Dömötör Csaba szerint az újabb nemzeti konzultáció azért aktuális, mert a "biztonsági fenyegetés" mellett egyre több olyan "jelzés, elvárás vagy konkrét javaslat" érkezik Brüsszelből, amely a magyar gazdaság mozgásterét szűkítené. Zárásként arra a "kérdésre" kellett válaszolnia Dömötörnek, hogy mi a magyar kormány álláspontja az uniós költségvetésről. Az államtitkár nem ugrott el, megválaszolta: a kormány álláspontja szerint olyan dolgokra kellene a forrásokat költeni, ami Európa gazdasági és fizikai biztonságát szolgálják.

„A fegyverküldés és a migrációmenedzsment nem ezt szolgálja”

- mondta.



A Nemzeti Konzultáció érkezését Orbán Viktor jelentette be pénteki rádióinterjújában. Szerinte azért kell most megkérdezni a magyarokat, hogy orkánszerű ellenszélben is tárgyalni tudjon Brüsszelben. Dömötör előtt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő árulta el, hogy



a rezsicsökkentésről,

a kamatstopról

és az extraprofitadóról

is lesznek kérdések.