Kampánykrumpli, ugyan! Vécépapírral vesztegetést vizsgálnak Tajvanban

Vizsgálat indult a tajvani elnökválasztás független jelöltje, a milliárdos Terry Gou ellen, mert a gyanú szerint vécépapírral vesztegették meg hívei a választókat, írja az MTI (toalettpapírt írnak, de na).

A tajpeji ügyészség közleménye szerint két, egymástól független vizsgálatban 13 aktivistát hallgattak ki, akik a Tajvan nyugati részén elterülő Julin régióban gyűjtötték az elnökjelölti induláshoz szükséges választói aláírásokat. Négyet azzal vádolnak, hogy 900 tajvani dollár (10 080 forint) értékben vécépapírt ajánlottak fel egy helyi gazdaszervezet tagjainak, ha azok Terry Gou elnökjelöltségét támogatják aláírásaikkal.

A gyanúsítottakat végül óvadék ellenében szabadon engedtek, további részleteket azonban nem közölt az ügyészség.

A Tajvan leggazdagabb emberének tartott 72 éves Gou, a Foxconn elektronikai óriásvállalat alapítója és korábbi vezetője augusztus végén jelentette be, hogy indulna a tajvani elnökválasztáson. Azt mondta, így akarja megakadályozni, hogy „Tajvan legyen a következő Ukrajna”, mivel szerinte a jelenleg kormányzó Demokratikus Haladás Párt (DPP) politikája egy Kína elleni háború veszélyébe sodorta Tajvant.

photo_camera Terry Gou egy éjszakai piacon jár Tajvanon

Fotó: ICHIRO OHARA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az elnökjelöltséghez szükséges aláírásokat szerda este, a határidő lejárta előtt pár órával személyesen adta le. Kampánystábja szerint egymillió aláírást sikerült összegyűjtenie az induláshoz minimálisan szükséges 290 ezerrel szemben.

A 2024. januári elnökválasztás legfőbb kérdése az, hogy a két mandátuma után leköszönni kénytelen Caj Jing-ven elnök jelenlegi helyettese, a szintén a DPP színeiben induló és a közvélemény-kutatásokban jelenleg vezető Lai Csing-te, vagy egy ellenzéki jelölt lesz Tajvan következő elnöke.

Terry Gout – aki az Apple fő beszállítójaként is ismert Foxconn vállalatban már az utolsó névleges tisztségéről is lemondott szeptemberben – a tajvani választási szabályok szerint akár hét évig terjedő börtönbüntetés, és 10 millió tajvani dollárig (110,8 millió forint) terjedő pénzbüntetés is sújthatja, ha bűnösnek találják.