Megbüntették a Honvédot a nézőtéri palesztin zászló miatt

Az október 22-i Pécs-Honvéd másodosztályú futballmeccsen egy palesztin zászlót is kifüggesztettek a kapu mögött szurkoló kispesti ultrák. (Az intenzív pirózást is bemutató videón a 41. másodpercnél elég jól látható a kapu bal felső sarkánál, az 1909-es zászló második 9-esét takarja ki.)

link Forrás

A kispesti szurkolók mutatványa nem kerülte el az MLSZ illetékeseinek a figyelmét – nehéz is lett volna, jó pár lap is megírta –, ezért a futballszövetség fegyelmi bizottsága a november 2-i ülésén meg is büntette a klubot. A döntés szerint „a rend magzavarásával kapcsolatos szurkolói cselekményekért (pirotechnikai eszközök használata, egészségre, biztonságra veszélyt jelentő tűzijáték használata, amely a mérkőzés megszakítását eredményezte, valamint politikai érzékenységet sértő cselekmény, palesztin zászló kihelyezése) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi” a fegyelmi bizottság a klubot.

Hogy mennyi a bírság összege, azt nem tették közzé. A fegyelmi bizottság egyébként büntette a Pécset is a meccsen tanúsított szurkolói viselkedés miatt („megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és pirotechnikai eszközök használata”). Büntetést kapott négy NB I.-es klub is, a Diósgyőr három meccsért, a fenti felsoroláson túl a meccset zavaró síp használata és „szurkoló elzárt területre történt bejutása” miatt is, a Debrecen szintén három, míg az Újpest és a Fehérvár két-két meccsért, ugyancsak szurkolói viselkedés miatt. A büntetés összegét ezekben az esetekben sem közölték.

De ha már konkrétumok: az például kiderül a határozatcunamiból, hogy Oláh Teofil, a női nagypályás bajnokságban játszó Sport Salgó technikai vezetője 2 soron következő női felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Itt azt nem tudtuk meg, hogy miért.