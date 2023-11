Fluor Tomi hangulatba került az RTL élő adásában: Mindent megbaszunk!

Vasárnap folytatódott az RTL új népműsora, a Sztárbox, amiben celebek verhetik össze egymást borzalmasan sok energiaital-reklám és ordítva izzadás között. A második adásban a nők közül Dobos Evelin színésznő és Sáfrány Emese légtornász bokszoltak, és az utóbbi esett ki, majd a musicalénekes Brasch Bence ütötte ki a KKevin nevű rappert, az este végén pedig az RTL műsorvezetője, Istenes Bence és Schobert Norbert azonos nevű fia csapott össze.

„Olyan büszke vagyok a fiamra, hogy idáig eljutott, és nagyon bízom benne, hogy a jó isten ad neki egy esélyt, hogy férfi legyen ma este” – mondta közvetlenül a meccs előtt Schobert Norbert, amihez Rubint Réka csak annyit fűzött hozzá, hogy „az egész élet egy szorító, ahol helyt kell állni”, majd ő is a „jó isten segítségét” kérte.

Ezek után mutatták meg az Istenesnek drukkoló csapatot is, ahol Fluor Tomi önkívületi állapotban üvöltötte Héder Barna mikrofonjába, hogy „ISTENES, ISTENES, ISTENES”, majd azt, hogy „MINDENT MEGBASZUNK”, ami után Szujó Zoltán csak annyit tudott mondani, hogy óriási a hangulat a ringside-on.