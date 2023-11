Novák Katalin harckocsiban, Szalay-Bobrovniczky Kristóf harci lázban: Magyarországon harminc éve nem látott hadgyakorlat kezdődött

Amilyen békepárti kormányunk van, csak kapkodjuk a fejünket, akkora hadgyakorlat kezdődött ma Magyarországon. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter MTI által idézett szavai szerint harminc éve nem látott nagyságú.

Ráadásul Novák Katalin államfő, egyben a magyar honvédség főparancsnoka Facebookján ez a poszt fogad:

Hogy háborús pszichózis lenne az országban, azt persze még nem állíthatjuk, de ettől tény: a novembert végigkísérő Adaptive Hussars 23 (szabadfordításban: Alkalmazkodó Huszárok 23) elnevezésű hadgyakorlatnak már a mostani kezdeti fázisa is csaknem ezer katonát érint, közülük Szalay-Bobrovniczky szerint 340-en külföldiek és 170-en tartalékos magyar honvédek.

A miniszter arról is beszélt, hogy a veszélyek korát éljük, a biztonság hosszú évtizedek óta szilárdan álló építményén komoly repedések jelentek meg. A háború mellett illegális migráció és vele együtt terrorveszély sújtja Európát, ez utóbbi a szerb-magyar határnál is fokozódik. „Nemzetbiztonsági szolgálataink figyelmeztetnek, hogy a migrációval együtt terrorszervezetek képzett katonái, és velünk együtt a terrorveszély is Magyarország határánál kopogtat” – idézte Szalay-Bobrovniczkyt az MTI.ű

A hadgyakorlatban a honvédség kijelölt állománya mellett több, hazánkban települt szövetséges katonai, illetve magyar állami szervezet is részt vesz majd megközelítőleg 4500 emberrel. A miniszter olasz, török, horvát és amerikai erőket sorolt fel a résztvevők között.

A hadgyakorlatról érdemes tudni, hogy az „valós katonai mozgással járó átcsoportosításokon keresztül felméri a haderő kijelölt készenléti erőit, valamint a honvédség vezetési rendszerének helyzetét”. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következő hetekben megnövekedett katonai forgalomra számíthatunk az ország számos pontján, de az adaptív huszárok ott lesznek nemcsak a földön, hanem a levegőben is.