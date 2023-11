Polt feljelentésként értelmezte Vadai kérdését arról, hogy miért hirdette az Orbán család érdekeltségét az MTÜ

„Ön szerint jogilag rendben van, hogy az állami MTÜ a New York Timesban az Orbán-család érdekeltségét is hirdeti?” – ezzel a kérdéssel kereste meg Vadai Ágnes Polt Pétert, aki a válasza szerint feljelentésként értelmezte a kérdést, és azt elküldte „elbíráslás céljából” a II. kerületi rendőrkapitányságnak.

Polt Péter ezen túl mást nem is válaszolt a DK-s képviselőnek, aki azután érdeklődött Poltnál, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) olyan turisztikai reklámcikket jelentetett a New York Timesban, amiben az Orbán család érdekeltségét is hirdetik.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A reklámban a klasszikus budapesti nevezetességek mellett ajánlották a Flava Kitchent is, ami az Orbán Viktor veje, Tiborcz István tulajdonában lévő BDPST érdekeltsége. Sőt, a Budapest gasztronómiájáról szóló részben hosszan nyilatkozik Langó Tamás, a BDPST Group „executive sommelier”-je. A BDPST csoport egyik cégének, a BDPST Konceptnek egyébként Orbán legidősebb lánya, Ráhel az ügyvezetője. Orbán Ráhel a színfalak mögött pedig évek óta alapvető befolyással van a reklámcikket fizető MTÜ tevékenységére, amit korábban a szervezet vezetője, Guller Zoltán is elismert.