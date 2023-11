Kitört egy víz alatti vulkán, Japánnak lett egy új szigete

Körülbelül 100 méter átmérőjű új sziget jelent meg Japán partjainál, egy víz alatti vulkán kitörése után Iwoto sziget közelében, Tokiótól mintegy 1200 kilométerre délre.

A vulkánkitörések igen intenzívek voltak, szakértők szerint az apró sziget egy kitöréssorozat után bukkant fel, amely októberben kezdődött a Csendes-óceán nyugati részén található Ogaszavara-szigetekhez tartozó Iwoto közelében.

A térség hozzá van szokva a drámai vulkánkitörésekhez, Japánnak 111 aktív vulkánja van. Ha a kitörések folytatódnak, az új sziget tovább nőhet, de akár el is tűnhet - ahogy az 1904-ben, 19014-ben és 1986-ban is megtörtént, amikor hasonló módon létrejött szigetek nyom nélkül tűntek el újra az erózió következtében. A hamuból és kőzetdarabokból álló új szigetek ugyanis nehezen tudnak ellenállni a hullámok folyamatos csapásainak. Viszont a folyamatos vulkáni tevékenység következtében létrejövő lávafolyamok akár keményebb, tartósabb felületet is alkothatnak, amely már képes ellenállni a víz erejének.

Idén év elején japán geográfusok jelezték: bár eddig úgy tudtuk, hogy Japán 4 fő szigetből és mintegy 6000 sokkal kisebb, többnyire lakatlan szigetcsoportból áll, valójában ennek a duplájáról van szó. A Japán Térinformatikai Hatóság a digitális térképészeti technológia segítségével összesen 14 125 szigetet azonosított, ami 7 273-mal több, mint korábban gondolták.

Ám miközben Japán a vulkánkitöréseknek köszönhetően időről időre szert tesz új szigetekre, időnként el is veszít néhányat. Ez történt például a mindössze 1,4 méter magas, lakatlan Esanbe Hanakita Kojimával is, a hokkaidói parttól nem messze található szigetet ugyan 1987 óta senki se látta, a japán kormány mégis nevet adott neki 2014-ben. Igaz, leginkább azért, hogy a környék szigeteinek egy részét a II. világháború óta magáénak tekintő Moszkvának jelezze: el a kezekkel Esanbe Hanakita Kojimától.

2018-ban azonban a környékre érkezett Hiroshi Shimizu író, aki történetesen épp Japán rejtett szigeteiről készített képeskönyvet. Erről a bizonyos rejtett szigetről viszont már nem nagyon írhatott semmit, olyannyira elrejtődött ugyanis, hogy nyoma sincs már sehol.



