A Black Cube vehetett részt a magyar civilek elleni 2022-es fekete kampányban

A Black Cube nevű izraeli magánhírszerző cég állt a magyar civilek elleni, 2022-es fekete kampány mögött - erre jutott a LinkedIn nevű üzleti közösségi oldal kutatója. Mona Damian szerint a Black Cube álprofilokat és hamis álláshirdetéseket hozott létre LinkedIn-en, hogy ezeken keresztül környékezzék meg a célpontokat, majd kamu állásinterjúkat rendezzenek a kiszemeltekkel. Az itt készült videófelvételekből kiragadott rövid részletek aztán hatalmas nyilvánosságot kaptak a kormányzati médiában a 2022-es magyar országgyűlési választások előtt.

A kampány egyik célpontja Jeney Orsolya, az Amnesty International egykori magyarországi igazgatója volt, aki részletesen beszélt erről a 444-nek Valótlanul című filmünkben:

link Forrás

Jeney Orsolyát (másokkal együtt) egy nem létező álláshirdetéssel keresték meg másfél évvel korábban, amikor épp szülési szabadsága után készült visszatérni a munkaerőpiacra. Több órányi videós távbeszélgetést vettek fel, majd a kontextusból kiragadott részletek megjelentek a '22-es kampányban, a kormányzati médiában ez hetekig téma volt, még Kovács Zoltán kormányszóvivő is terjesztette az így készült anyagokat.

Azt, hogy a Jeney Orsolya és más magyar civilek elleni kampányt ki hajtotta végre, eddig hivatalosan nem lehetett tudni. Mona Damian, a LinkedIn kutatója nevezte meg a Black Cube-ot egy virginiai konferencián csütörtökön a Reuters tudósítása szerint. Damian elmondása szerint a Black Cube által működtetett hamis LinkedIn-profilok hálózatát távolították el, és törölték a Black Cube-vállalat hivatalos LinkedIn-oldalát is, a szabályok nyilvánvaló megsértése miatt.

A Black Cube nem válaszolt a Reuters megkeresésére. A LinkedIn arról nem közölt semmi, hogy ki adhatott megbízást a cégnek. A hírügynökség megkérdezte az ügyről a magyar kormányt, nem kaptak választ.

photo_camera Jeney Orsolya

Ez nem az első eset, hogy a Black Cube előkerül magyar civilek elleni kampányokban. A 2018-as választási kampány előtt Siewert Andrást, a Migration Aid aktivistáját csalták el egy bécsi találkozóra, majd az ott rögzített hangfelvételekből készítettek lejárató anyagot. Akkor Siewert András is gyanakodott, ezért ő maga is rögzítette a találkozót, ezt pedig nyilvánosságra is hozta. A Black Cube által készített anyagokból akkor Bayer Zsolt írt cikkeket a Magyar Időkbe, és még Orbán Viktor is hivatkozott erre a '18-as kampányban.

A Black Cube-ot volt izraeli hírszerzők alapították, és többek között a Harvey Weinstein hollywoodi producer zaklatási ügyeit feltáró újságírók ellen vetették be őket. A '18-as magyarországi tevékenységüket lényegében elismerték még azon a nyáron (anélkül, hogy megnevezték volna, kinek a megbízásából dolgoztak), de az hivatalosan nem lehetett tudni eddig, hogy a '22-es kampányon is ez a cég dolgozott.