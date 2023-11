Elkordonoztak pár meleg brazilt bemutató fotót a Néprajzi Múzeum kiállításán

Egy kétnyelvű tábla figyelmezteti a látogatókat azon a kordonon, ami néhány fotó elé van kihúzva a Néprajzi Múzeum nemrég nyílt kiállításán. A táblán a felirat: „A kiállítás ezen része csak 18 év feletti személyek számára látogatható”. Azokat a képeket kerítették el, amelyeket Claudia Andujar félig magyar származású brazil fotóművész és aktivista 1967 júniusában készített São Paulóban és Rio de Janeiróban az ottani melegek mindennapjairól. A Népszava cikkében láthatóak fotók a kordonról.

A lap azt írja, a Néprajziban a Nemzeti Múzeumban történtek után dönthettek úgy, hogy kiteszik a táblát. L. Simon Lászlót azért távolította el Csák János miniszter a Nemzeti Múzeum éléről, mert azt mondta, nem tudják ellenőrizni a látogatók életkorát, így nem teljesíthető a Mi Hazánk politikusának, Dúró Dórának a felhívása, hogy fiatalkorúakat ne engedjenek be a World Press Photo kiállítás melegeket bemutató képeihez.

A Néprajziban bemutatott Claudia Andujar kiállítás amúgy leginkább a művész a brazil őserdőben élő a janomami indiánokat bemutató képeiből áll. Ez is a címe: Indiánok. Lelkek. Túlélők. A Népszava szerint több fotón is vannak meztelen emberek, ám azon nem melegek a szereplők, így nincsenek is elkordonozva. A félmeztelen melegeket bemutató 1967-es képek viszont igen.